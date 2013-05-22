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Упавший на пути первой линии метро пассажир погиб
Сегодня, 18:29
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Упавший на пути первой линии метро пассажир погиб

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Очевидец опубликовал фото, на котором изображено тело в черном пакете.

В петербургском метро скончался мужчина, который упал на рельсы на станции "Политехническая". Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис". 

Очевидец опубликовал фото, на котором изображено тело в черном пакете. На данный момент подробности уточняются.

Напомним, что инцидент произошел на станции метро "Политехническая". Движение подземного транспорта по первой линии было временно нарушено. Поезда курсировали от "Площади Ленина" до "Проспекта Ветеранов". Известно, что в 16:24 "Девяткино", "Площадь Мужества" и "Политехническую" закрыли на вход. К 16:40 движение по красной линии метро восстановили

Фото: телеграм-канал "Мегаполис", "Фонтанка"

 

Теги: метро спб, пассажир погиб, политехническая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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