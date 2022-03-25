На Комендантском проспекте упавший кирпич едва не убил девушку

Её спас стеклянный козырек, установленный над парадной.

Днем 24 марта из квартиры дома № 62 на Комендантском проспекте неизвестные выбросили кирпич. Он чудом не попал в проходившую мимо девушку. Об этом рассказала управляющая компания ЖК "Чистое Небо" в "ВКонтакте".

Предположительно, кирпич был сброшен с 19 этажа. Проходившую мимо девушку спас стеклянный козырек, установленный над парадной.

Хулиганов разыскивает как управляющая компания, так и сотрудники полиции.

Накануне с дома на Ленсовета упал кусок балкона.

Видео: ВКонтакте / Управляющие компании на ЖК "Чистое небо"