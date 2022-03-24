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Видео: с дома на Ленсовета упал кусок балкона

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На балконе в тот момент никого не было.

Кусок балкона обрушился с жилого дома в Московском районе. Его "жертвой" стал легковой автомобиль. Информация об этом появилась в районной группе в "ВКонтакте" 24 марта.

Инцидент произошел у дома №10 по улице Ленсовета. По словам очевидца, кроме машины никто не пострадал. У авто, припаркованного во дворе, разбиты стекла и немного поврежден передний бампер. 

Ранее Piter.tv показывал обрушение в продуктовом магазине на Чкаловском проспекте. 

Видео: ВКонтакте / Московский район - Санкт-Петербург | Подслушано

Теги: балкон, обрушение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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