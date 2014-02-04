Упавшие с крыши дома на Невском ледяные глыбы повредили автомобили

После происшествия во дворе дома появились объявления об опасной зоне.

Днем в пятницу, 26 февраля, автомобилистам, живущим в доме №134Б на Невском проспекте, мягко скажем, не повезло. Очевидцы поделились фотографиями последствий несвоевременной уборки.

С крыши попадали ледяные глыбы, повредив несколько автомобилей. Только после произошедшего женщина в жилетке ходила по двору и расклеивала объявления "Внимание! Опасная зона. Возможны падения наледи с кровли" сообщил петербуржец.

Для кого-то последствия действительно оказались серьезными.

Однако в комментариях горожане не разделили возмущения автора фото и сообщили, что автовладельцы виноваты сами: якобы объявления об опасной зоне висели с 10 февраля.

Кто-то даже напомнил о СанПиНах и пояснил, что живущие в этом доме люди давно знают, что в районе часто падают глыбы льда.

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Фото: vk.com/spb_today