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Упавшие с крыши дома на Невском ледяные глыбы повредили автомобили
Вчера, 22:53
167
smirenny

Упавшие с крыши дома на Невском ледяные глыбы повредили автомобили

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После происшествия во дворе дома появились объявления об опасной зоне.

Днем в пятницу, 26 февраля, автомобилистам, живущим в доме №134Б на Невском проспекте, мягко скажем, не повезло. Очевидцы поделились фотографиями последствий несвоевременной уборки.

С крыши попадали ледяные глыбы, повредив несколько автомобилей. Только после произошедшего женщина в жилетке ходила по двору и расклеивала объявления "Внимание! Опасная зона. Возможны падения наледи с кровли"

сообщил петербуржец.

Для кого-то последствия действительно оказались серьезными.

Однако в комментариях горожане не разделили возмущения автора фото и сообщили, что автовладельцы виноваты сами:  якобы объявления об опасной зоне висели с 10 февраля.

Кто-то даже напомнил о СанПиНах и пояснил, что живущие в этом доме люди давно знают, что в районе часто падают глыбы льда.

Ранее мы писали, что вечный огонь в Красном Селе затопило растаявшим снегом.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: лед упал с крыши, уборка, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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velminos
Сегодня 0:04

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6059 2988

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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