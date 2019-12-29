Упавшие деревья задерживают поезда из Гомеля, Киева и Калининграда в Петербург

Ведутся восстановительные работы на пострадавшем участке железной дороги.

Ночью 28 февраля сильный ветер натворил дел на перегоне между станциями Ашево и Чихачево Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба компании. После визита небольшого шторма на устройства сигнализации упали деревья. Неприятность повлекла за собой задержку поездов дальнего следования.

Замедлившееся движение коснулось поездов из Гомеля, Калининграда и Киева до Петербурга, составы задерживаются на промежуток от 40 минут до двух с небольшим часов. На участке между станциями ведутся восстановительные работы. Отмечается, что другие поезда из-за аварии не должны опоздать.

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