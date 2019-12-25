Упавшие деревья на путях задерживают электрички Балтийского направления

Петербуржцы пожаловались на задержку поезда, который следует из Луги в Петербург.

Вечером 28 июня в социальных сетях появилась информация, что из-за падения деревьев на путях электрички Балтийского направления стали задерживаться. В частности, петербуржцы пожаловались на задержку поезда, который следует из Луги в Петербург.

Также упавшее дерево на Витебской железной дороге (в сторону Оредежа) задержало в пути электрички. Известно, что дерево упало около 17 часов недалеко от станции Тарковичи. Петербуржцам пришлось ждать электричку на 101 км больше часа. Она прибыла вне расписания в 20:44. Очевидцы отмечают, что из Петербурга электрички ходили.

Ранее мы писали, что с 1 июня из Петербурга в Красное село начали ходить дополнительные электрички.

Фото: Piter.tv