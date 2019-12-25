Упавшее дерево на Витебской железной дороге задержало в пути электрички

Петербуржцам пришлось ждать поезд на 101 км больше часа.

Упавшее дерево на Витебской железной дороге (в сторону Оредежа) задержало в пути электрички. Об этом вечером 28 июня рассказали читатели Piter.tv.

Известно, что дерево упало около 17 часов недалеко от станции Тарковичи. Петербуржцам пришлось ждать электричку на 101 км больше часа. Она прибыла вне расписания в 20:44. Очевидцы отмечают, что из Петербурга электрички ходили.

Ранее мы писали, что упавшие деревья на путях задерживают электрички Балтийского направления.

Фото: предоставлено читателем Piter.tv