Упавшая с 25 этажа в Мурино девушка оказалась студенткой СПбГАСУ

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Полиция установила личность девушки, которая накануне погибла в Мурино. Подробности рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 24 сентября. Молодая девушка упала с общего балкона на 25 этаже дома на Охтинской аллее. В полицию обратилась одна из местных жительниц, ставшая свидетельницей происшествия. По словам женщины, на балконе вместе с девушкой никого не было.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Как выяснили стражи порядка, погибшей оказалась 21-летняя уроженка Украины. Она училась на 5 курсе в архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) и имела регистрацию в Петербурге. Труп направили в морг районной больницы в Токсово. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мы писали, что упавший с седьмого этажа на Энтузиастов мужчина злоупотреблял алкоголем.

Фото: Piter.TV