Упавшее дерево на Савушкина перегородило дорогу

Очевидцы отмечают, что на этом участке сейчас пробка, а маршрутки и автобусы проезжают по Приморскому проспекту.

В субботу, 17 июля, в Приморском районе на улице Савушкина у дома № 104 упал тополь на проезжую часть. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, дерево оборвало провода и остановило движение трамваев и машин. На кадрах видео можно наблюдать, как сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Очевидцы отмечают, что на этом участке сейчас пробка, а маршрутки и автобусы проезжают по Приморскому проспекту.

Ранее Piter.tv писал, что в пятницу более 1200 кубометров воды израсходовали на полив зеленых насаждений в Петербурге.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб