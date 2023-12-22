В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из квартиры пенсионера на улице Савушкина

Причинен материальный ущерб на сумму 180 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В Приморском районе полицейские задержали рецидивиста, который подозревается в краже из квартиры пенсионера на улице Савушкина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В районную полицию 29 апреля обратился 77-летний житель дома 124к1 по улице Савушкина с заявлением о краже из его квартиры. Он сообщил, что в тот день по собственной неосторожности забыл запереть входную дверь. Неизвестный, воспользовавшись этим, проник в квартиру и похитил планшет, ноутбук и личные вещи. Причинен материальный ущерб на сумму 180 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Днем 8 мая у дома 30к4 по улице Демьяна Бедного оперативники задержали 51-летнего жителя Гатчины. Похищенное изъяли. У мужчины богатое уголовное прошлое: за его плечами 11 судимостей, девять из которых – за кражу.

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Фото: Piter.TV