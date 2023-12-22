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В Петербурге 20 мая холодный фронт собьёт жару
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 20 мая холодный фронт собьёт жару

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Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Погоду в Северной столице 20 мая будет формировать вытянувшийся в широтном направлении холодный атмосферный фронт. Медленно дрейфуя к югу, он станет причиной локальных и кратковременных дождей и откроет дорогу в регион прохладному воздуху, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +18…+25 градусов, местами на севере до +15°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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