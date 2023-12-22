Во время прогулки ее подвела память, и она не смогла вернуться домой.

В Приморье спасли пенсионерку, которая двое суток провела в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе поисковой организации "ПримПоиск".

По данным организации, 92-летняя женщина вышла из дома 16 мая. Во время прогулки ее подвела память, и она не смогла вернуться домой. Пенсионерку искали своими силами близкие и соседи, после чего подали заявление в полицию. Позже к делу подключились волонтеры "ПримПоиска". Вскоре пожилую женщину обнаружили в районе реки на тропинке. Ее эвакуировали с места на носилках и направили в больницу.

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Видео: Telegram / ПРОО "ПримПоиск"