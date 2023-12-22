Вышел трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Разработчики из Game Science представили трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong. Ролик показали в рамках фестиваля WeGame Tonight 2024.

Игра основана на китайской мифологии. В центре сюжета находится бесстрашный король обезьян Сунь Укун, которому предстоит пройти опасный путь через земли, населенные мифическими существами и чудовищами. Некоторых из них показали в ролике.

Black Myth Wukong выйдет 20 августа. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышей геймплейный трейлер экшена SteamWorld Heist 2.

Видео: YouTube / IGN