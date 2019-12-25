Три незнакомки похитили у пенсионера из Петербурга 2,5 млн рублей

По факту кражи возбудили уголовное дело.

В среду, 29 октября, стало известно о том, что в Петербурге у пенсионера украли 2,5 млн рублей. О этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший вторник, 27 октября. Незнакомка позвонила на телефон пенсионера и заявила, что ей необходимо перезаписать номера банкнот. Она отметила, что это необходимо для сохранности денег. В итоге через 20 минут в квартиру к 91-летнему петербуржце пришли "специалисты", которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. После их ухода мужчина не досчитался 2,5 млн рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в убийстве на Большой Зеленина.

Фото:pixabay