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Полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в убийстве на Большой Зеленина
Сегодня, 9:56
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Полиция Петербурга разыскивает подозреваемого в убийстве на Большой Зеленина

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Тело убитого мужчина спустил вниз на лифте.

Полиция разыскивает мужчину 1976-го года рождения, который подозревается в убийстве своего собутыльника. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В среду, 28 октября, в Петроградском районе был найден труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Это произошло в 1-й парадной дома №2/42 на улице Большая Зеленина. После убийства злоумышленник положил тело в лифт и спустил его на первый этаж. Внешних признаков убийства у него не было, о случившемся сообщили только в морге.

Правоохранители ищут мужчину без определенного места жительства, ранее он уже был судим. Был одет в серую ветровку, серо-черный джемпер, синие джинсы и синие кроссовки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что возбуждено дело об убийстве после пропажи трехлетнего петербуржца на прогулке с отцом. 

Фото: предоставлено источником

Теги: розыск, собутыльник, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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