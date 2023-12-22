Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей.

В Красноярском крае задержали курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, мошенники звонили пенсионерам и представлялись якобы родственницами, которые попали в ДТП и просили помочь с деньгами, чтобы решить вопрос о непривлечении к ответственности. Те соглашались на условия злоумышленников и передавали наличные приезжавшим курьером.

Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих курьеров и задержали их. Ими оказались двое подростков, которые нашли работу в мессенджере по объявлению. Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество".

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали менеджера магазина, причастного к краже 970 тысяч рублей.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю