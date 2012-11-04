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В пятницу более 1200 кубометров воды израсходовали на полив зеленых насаждений в Петербурге
Сегодня, 17:23
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В пятницу более 1200 кубометров воды израсходовали на полив зеленых насаждений в Петербурге

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По сравнению с предыдущим днём объем воды увеличился почти на 100 кубометров.

В субботу, 17 июля, стало известно, что 1248 кубометров воды израсходовали на полив зеленых насаждений и газонов в пятницу, 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Сегодня с утра  сотрудники садово-паркового хозяйства вышли на полив зелёных насаждений. По сравнению с предыдущим днём объем воды увеличился почти на 100 кубометров. Как отмечают специалисты, в жаркую солнечную  погоду, после даже обильного  полива, вода мгновенно впитывается в почву и испаряется.

Напомним, что комитет по благоустройству усилил полив территорий зелёных насаждений в период аномально жаркой погоды. В день на полив зеленых насаждений (газонов, деревьев) в Петербурге уходит 1152 кубометра воды – на 20% больше израсходовано воды, чем в июне.

Ранее Piter.tv сообщал, что Невский проспект из-за жары решили внепланово помыть с шампунем.

Фото: Piter.tv

Теги: полив растений
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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