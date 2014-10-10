Невский проспект из-за жары решили внепланово помыть с шампунем

Проспект отмывали две ночи: в первую ночь мыли нечетную сторону, а потом –четную.

Накануне, 15 июля, на своей странице в соцсети вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил петербуржцам, что по многочисленным просьбам из-за аномальной жары было решено провести внеплановую мойку Невского проспекта. Рабочие воспользовались специальным шампунем.

Дорожники занимались магистралью две ночи подряд. Сначала мыли нечетную сторону, затем – четную.

С 25 июня в Петербурге держится жара. За это время предприятия выполнили сезонный объем работ – полили улично-дорожную сеть более 30 раз. Несмотря на превышение нормативов, дорожные службы продолжат полив улиц. Ежедневно будут расходовать более 11 тыс. кубических метров. добавил Бондаренко

Чиновник уточнил, что поручил увеличить объем полива и промыть не только основные магистрали, но и улицы других категорий.

Ранее мы писали, что на полив цветов в Петербурге потратили 35 тыс. кубометров воды с начала июня.

Фото: Николай Бондаренко / Вконтакте