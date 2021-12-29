Место очистки кровли было отмечено специальной лентой.

Упавшая с крыши дома в Москве наледь убила женщину. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. По информации от руководителя пресс-службы надзорного ведомства по региону, трагедия произошла 18 февраля на востоке города. Пострадавшая скончалась на месте от травмы головы.

С крыши жилого дома, расположенного на улице 13-й Парковой в городе Москве, на женщину упала наледь. От полученных телесных повреждений женщина 1963 года рождения скончалась на месте. Юлия Иванова, глава пресс-службы СК РФ по Москве

По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти человеку по неосторожности. Следователи и криминалисты ведут оперативные мероприятия. В собственном Telegram-аккаунте столичной прокуратуры рассказали прессе, что лед упал во время очистки кровли. Место проведения коммунальных работ было огорожено, но погибшая могла проигнорировать предупреждение.

За неудавшееся убийство катаной петербуржец предстанет перед судом.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

