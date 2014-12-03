Упаковку для фармацевтики и пищепрома будут производить в Петербурге

Сейчас работают с тремя потенциальными инвесторами по созданию таких производств.

Петербургские власти хотят запустить производство упаковки для фармацевтической и пищевой отраслей. Об этом рассказали 7 сентября в пресс-службе Смольного.

Сейчас работают с тремя потенциальными инвесторами по созданию таких производств. Профильный комитет в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта завершает согласование новой Инвестиционной декларации и Свода инвестиционных правил.

Ранее российский экологический оператор выступил против неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября. Из-за использования полипропилена после праздников на свалках страны может оказаться около 19 т плохо разлагающихся отходов.

Фото: Piter.tv