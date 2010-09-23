Российский экологический оператор выступил против неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября

Из-за использования полипропилена после праздников на свалках страны может оказаться около 19 т плохо разлагающихся отходов.

Российский экологический оператор (РЭО) выступил за полный отказ от одноразовой упаковки из полипропилена для букетов на 1 сентября. Об этом телеканалу "360" сообщил глава организации Денис Буцаев.

Руководитель добавил, что, согласно данным Росстата, за прошлый год в школах страны уились около 17 млн детей и подростков, почти 2 из которых — первоклассники. Если все они используют неэкологичную упаковку для цветов в День знаний, это приведёт к накоплению 19 т сложно перерабатываемых отходах на свалках.

Загрязненная упаковка просто не будет подлежать переработке. Но важнее даже то, что она мелкая, разных цветов, и отобрать ее для переработки в необходимом количестве практически невозможно. По данным Росстата, в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 миллиона первоклашек, в среднем упаковка для букетов весит примерно 10 граммов, и если каждый из детей придет с букетом в полипропиленовой упаковке, которую затем выбросят и не отсортируют для переработки, то на полигонах окажется 19000 кг отходов. А сроки разложения пластика исчисляются десятками лет. Денис Буцаев, глава РЭО

Также представители Российского экологического оператора призывают старшеклассников отказаться от запуска воздушных шариков на выпускных балах, поскольку материалы из латекса также наносят урон окружающей среде.

Ранее россиянам посоветовали быстрее приобретать билеты по программе кешбэка на Дальний Восток.

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