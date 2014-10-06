Россиянам посоветовали быстрее приобретать билеты по программе кешбэка на Дальний Восток

В этом году на программу выделили 3 млрд рублей.

В РФ начинается осенний этап программы туристического кешбэка. Особенно востребованы среди граждан поездки на Дальний Восток, за которые могут вернуть до 40 тыс. По словам Вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, необходимо приобретать билеты на это направление как можно быстрее. Свою позицию он объяснил в беседе с телеканалом "360".

Специалист уточнил, что на программу выделили 3 млрд рублей. Первые продажи были запущены ночью на 25 августа, а завершатся они 10 сентября. С 1 октября по 25 декабря будут раздавать субсидии на поездки в российские регионы, с 1 сентября до конца сезона навигации — на круизы.

Оплату можно произвести картой "Мир", на которую вернут 20% затрат, однако максимальная сумма кешбэка в большинство регионов составит 20 тыс. рублей. Дальний Восток в этом смысле является приятным исключением — за путешествие туда вернут в 2 раза больше стандартного тарифа. При этом, деньги перечислят только за бронирование мест в гостиницах, которые участвуют в программе, подчеркнул Барзыкин. В любом случае, желающих много уже сейчас, поэтому стоит поторопиться.

Для операторов, которые формируют продукт, по-прежнему 20 тысяч — это скорее минус, чем плюс. Но через средства размещения на Сахалине, Камчатке, в Приморье, Хабаровске, Бурятии, Якутии можно забронировать места со скидкой 40 тысяч от тура. Это плюс. Юрий Барзыки, вице-президент Российского союза туриндустрии

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