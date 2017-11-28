Уоррен Баффет считает цену на iPhone X слишком заниженной

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway входит в тройку крупнейших акционеров Apple.

Один из богатейших людей планеты и по совместительству крупнейший акционер компании Apple Уоррен Баффет в интервью CNBC завил, что считает стоимость iPhone X слишком заниженной.

Предприниматель отметил, что смартфоны Apple являются очень ценной вещью для его владельца, поскольку в нем заключена практически вся его жизнь. В связи с этим цена в 1000 долларов не кажется миллиардеру справедливой. Сам Баффет предпочитает классический кнопочный телефон, однако не чурается пользоваться планшетом iPad.

По данным на 2018 года Баффет и его инвестиционная компания Berkshire Hathaway входит в тройку крупнейших акционеров Apple. Компании принадлежит 240,3 млн ценных бумаг, что в общей сложности составляет сумму $42,5 млрд.

Уоррен Баффет является одним из самых богатых людей в мире с состоянием в 84 млрд доллара (данные на март 2018). Крупнейший в мире инвестор уступает только основателю компании Amazon Джеффу Безосу и создателю Microsoft Биллу Гейтсу.

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Фото: en.wikipedia