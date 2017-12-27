Apple сократит производство iPhone X

На основных рынках сбыта упали продажи.

В компании Apple приняли решение сократить производство iPhone Х. Данные меры были связаны с падением продаж на европейском, американском и китайском рынках.

Как сообщает The Nikkei Asian Review, о снижении производства заявили поставщики комплектующих. iPhone Х станут делать меньше в первом квартале 2018 год, а именно понизят производство с 40 миллионов до 20 миллионов смартфонов.

Данные изменения коснутся только одной модели. Более дешевый iPhone 8 и iPhone 8 Plus будет выпускаться в прежних количествах.

Напомним, iPhone Х поступил в продажу в ноябре прошлого года. Почти сразу на него начали поступать жалобы от покупателей. Пользователи гаджета сообщали о странных полосах на экране, тресках корпуса и неожиданных перезагрузках телефона.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что обладатели iPhone смогут отказаться от замедления смартфонов.