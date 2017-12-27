Обладатели iPhone смогут отказаться от замедления смартфонов

Для этого будет выпущено специальное обновление.

18 января стало известно, что владельцы iPhone смогут отказаться от замедления работы своего устройства. Скандал дошел и до России, накануне к Apple был направлен иск из-за торможения телефона.

Теперь пользователям будет предоставлен самостоятельный выбор. Выпущено специальное обновление, благодаря которому возмущенные обладатели смартфонов смогут отключить снижение скорости. Об этом в интервью телекомпании ABC заявил глава компании Тим Кук.

Также он отметил, что пользователей предупредят о состоянии их батареи и о замедленной работе. Однако по рекомендации Кука, лучше этого не делать.

Ранее Piter.tv сообщал, что в декабре прошлого года в Apple признались, что специально тормозят работу старых iPhone‍. За этим в США последовала череда исков и даже завели первое дело из-за намеренного замедления работы iPhone.