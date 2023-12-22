В Петербурге задержан рецидивист-"карманник", который крал iPhone у студенток

Ущерб составил порядка 250 тыс. рублей.

Оперативники Уголовного розыска Главка задержали 6 марта 43-летнего рецидивиста-"карманника", который обворовывал студенток медицинского университета. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 8 марта.

Мужчина орудовал в подземном переходе у дома 40 по Пискаревскому проспекту. Он промышлял кражами мобильных телефонов iPhone из карманов верхней одежды прохожих.

На данный момент установлена причастность задержанного на "рабочем месте" к трем кражам iPhone у студенток. Ущерб составил порядка 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). За плечами "карманника" десяток судимостей.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в краже iPhone у знакомого на 1-м Предпортовом проезде.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти