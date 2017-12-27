На Apple завели первое дело из-за намеренного замедления работы iPhone

В расследовании примет участие антимонопольное ведомство Франции.

Во Франции в отношении Apple из-за намеренного замедления смартфонов было открыто расследование. Об этом 9 января сообщили AFP и Reuters.

Корпорацию подозревают в намеренном ухудшении производительности старых моделей Apple. К расследованию подключили антимонопольное ведомство Франции.

Известно, что на компанию подала жалобу ассоциация "Halte à l'obsolescence programméе" (Стоп программе устаревания". Активисты заявили, что Apple специально сокращает время функционирования предыдущих моделей iPhone, чтобы люди покупали новые.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Apple признались, что специально тормозят работу старых iPhone‍. После подтверждения информации против компании было подано несколько исков. Так, например, жительница Калифорнии потребовала от Apple триллион долларов.