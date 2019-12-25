Университет Хопкинса скорректировал число случаев COVID-19 в мире

Число зараженных составляет чуть менее двух млн человек.

Университет Джонса Хопкинса скорректировал число случаев COVID-19 в мире. Это учреждение предоставляет миру собственную статистику по количеству зараженных коронавирусом. Согласно обновленным сведениям специалистов, общее число инфицированных достигло около двух миллионов человек.

Напомним, что ранее представители Университета публиковали информацию о том, что в мире уже более двух миллионов зараженных коронавирусом - 2 019 320 человек. Подобные цифры были доступны для просмотра на официальном сайте около двух часов. Около 4:20 утра 14 апреля (по московскому времени) сведения подкорректировали. На данный момент количество выздоровевших составляет 448 998 человек, а жертв - 119 588 пациентов.

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