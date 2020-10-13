Universal выпустила пролог к фильму "Мир юрского периода: Господство"

Universal представила пролог к фильму "Мир юрского периода: Господство" режиссера Колина Треворроу. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.
Сюжет продолжит историю предыдущих двух частей. На опубликованном видео показан мир из прошлого, а также фрагмент атаки динозаврами автопарка. Главные роли сыграют Крис Пратт, Даниэлла Пинеда и Брайс Даллас Ховард.
Мировая премьера третьей части "Мира юрского периода" состоится 8 июня 2022 года. В России фильм выйдет на день позже.
Ранее мы сообщали, что о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут документальный фильм.
Видео: YouTube / Universal Pictures UK
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