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В Steam бесплатно разместили пролог игры MythBusters: The First Experiment

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Релиз польского симулятора по мотивам шоу "Разрушители легенд" назначен на 8 июня.

На платформе Steam появилась демоверсия игры в виде пролога MythBusters: The First Experiment. Изначальные намерения польской студии Byte Barrel  выпустить игру в конце 2021 года были пересмотрены - долгожданный симулятор выйдет  8 июня 2022 года.

Релиз пройдет по лицензии канала Discovery. На данный момент в бесплатной версии игрокам доступно исследование мастерской Разрушителей легенд и 2 пробных полигона.

Отметим, что MythBusters: The First Experiment создана по мотивам шоу "Разрушители легенд". Механика игры заключается в решении головоломок, менеджменте ресурсов и проведении безумных экспериментов.

Ранее мы сообщили о том, что авторы Vampire: The Masquerade — Swansong показали прохождение уровня.

Фото и видео: YouTube / GameTrailers

Теги: mythbusters, steam, игры, пролог
Категории: Видео, Лента новостей, Культура,

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