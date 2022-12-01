Universal показала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь"

Авторы фильма переделали историю, которая произошла в реальности.

Американская киностудия Universal показала в социальных сетях трейлер нового комедийного триллера "Кокаиновый медведь". История основана на реальной ситуации, которая произошла в 1985 году с 175-фунтовым диким зверем. Речь идет о том, что животное проглотило спортивную сумку с брошенными наркотическими веществами. Инцидент зафиксирован на севере штата Джорджия. В результате судмедэксперт, вскрывший медведя, позже заявил, что у того случилось кровоизлияние в мозг, а также отказали почки, сердце и легкие. Предположительно, медведь скончался, чувствуя невероятную боль. Авторы проекта решили переиграть сюжет и сделали из главного героя "наркомана", подсевшего на вещества.

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures