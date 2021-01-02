Релизный трейлер Warhammer 40K: Darktide

Проект будет доступен для игроков уже вечером 30 ноября.

В социальных сетях появился релизный трейлер компьютерной игры Warhammer 40K: Darktide. Создатели презентовали геймерам видео о своем брутальном многопользовательском экшене. События в проекте развернутся в мрачной вселенной. Известно, что четверым персонажам придется выполнить пул заданий, а также остаться в живых, несмотря на противоположные старания противников. Официальный выход игры в свет намечен на 30 ноября 2022 года. На территории РФ проект будет доступен с 21 часа вечера по времени Москвы. Изначально компьютерная игра выйдет только на персональных компьютерах, но спустя некоторое время она появится на консолях Xbox Series X|S. Как минимум на старте кроссплен не запланирован разработчиками.

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Фото и видео: YouTube / Fatshark