В Сети опубликовали трейлер глобального мода для Metro 2033 с открытым миром

Даты выхода проекта еще нет.

В социальных сетях опубликовали геймплейный трейлер глобального мода для компьютерной игры Metro 2033. Данный проект получил наименование "Наследие" (Legacy) и на текущий момент готов к выходу на 60%. Ролик презентован разработчиками из студии Green Games Group на мероприятии AP-PRO Showcase 2022. Речь идет о втором видео проекта. Стоит уточнить, что в Metro 2033: Legacy создатели реализовали концепцию открытого мира, а также добавили новую сюжетную линию с двумя вариантами концовки. Пользователи получат новых персонажей, противников, оружие из книжной версии и NPC. Энтузиасты добавили в версию технологию смены времени суток, которая работает во всех существующих локациях. Также обновления затронули и основное меню игрока. Точной даты выхода финальной сборки мода пока что нет.

Вышел второй трейлер мультфильма "Супербратья Марио" от студии Illumination.

Фото и видео: YouTube / Berkut107 GGGroup