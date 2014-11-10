Проект выйдет на экраны в апреле 2023 года.

Вышел второй трейлер мультфильма "Супербратья Марио" от студии Illumination. Релиз проекта состоялся в ходе мероприятия, получившего название Nintendo Direct. Авторы пояснили, что сюжет истории расскажет о том, как монстр по имени Боузер стремится управлять всем миром, и только главный герой может его остановить. На помощь Марио придут его друзья - Луиджи и Принцесса Пич, последнюю озвучила Аня Тейлор-Джой. В видео зрители увидели не только завязку сюжета, но также и большое количество отсылок к играм и другим персонажам Nintendo. Во время своего путешествия Марио придется также столкнуться с Донки Конгом,роль которого досталась Сету Рогену.

Напомним, что еще в начале октября 2022 года мультфильм "Супербратья Марио" получил свой первый трейлер. Продюсер ленты заранее уведомил публику о том, что главного героя озвучит актер Крис Пратт. Также стало известно о том, что в анимированной картине появится персонаж с озвучкой от Дэнни Трехо. Если верить слухам, распространившитмся по социальным сетям, то общий хронометраж мультфильма не превысит 85 минут.

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Фото и видео: YouTube / Illumination