Моддер показал геймплей фанатского ремейка NFS Underground 2 на Unreal Engine 5

Официальной даты выхода игры в свет еще нет.

Российский моддер по имени Иван Новожилов показал на собственном аккаунте на YouTube-канале геймплей фанатского ремейка компьютерной игры NFS Underground 2 на Unreal Engine 5. В ролике можно разглядеть интерфейс, меню, кастомизацию автомобилей и саму гонку. Ранее создатели проекта говорили о том, что уже разработали сами машины и улучшения для них. В проекте будет доступен широкий выбор оригинальных трасс для движения и предусмотрена сюжетная кампания. Разработчики подкорректировали достижения игроков, а также обновили систему столкновений транспортных средств. В частности, в этот момент перестанут пропадать текстуры, а машины не застрянут в объектах.

Официальной даты релиза все еще нет, однако поклонники надеются, что компания Electronic Arts не будет требовать закрыть ремейк.

Показан трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы".

Фото и видео: YouTube / 2Unreal4Underground