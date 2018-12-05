Показан трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы"

Проект будет показан на платформе START с 13 декабря.

START показал трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы". В ролике показаны, что добрые персонажи из Смоленка снова будут противостоять загадочным преступлениям. Им также придется взять под опеку свидетеля одного из злодеяний - маленькую девочку. Ситуация осложнится тем, что у нежити появится новый главный Хранитель, который выступает с предложением чипировать героев. Напомним, что в сериале к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков. Также в шоу снялись Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн и Ева Смирнова. Премьера первого сезона сериала прошла в марте 2021 года. История вертится вокруг семьи бессмертных, которые никого не убивают, хотя и питаются кровью. ЗА их жизнью наблюдают Хранители. У них есть право казнить одного из вампиров в том случае, если он решится на убийство человека.

Студия DreamWorks Animation представила обновлённую заставку после 28 лет существования.

Фото и видео: YouTube / START