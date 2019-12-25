О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут документальный фильм

Картина будет состоять из двух серий, в которых озвучат истории двух сторон конфликта.

Видеосервис Discovery+ готовит к выходу документальный фильм о Джонни Деппе и Эмбер Херд. Проект под названием "Джонни против Эмбер" будет состоять из двух серий, пишет Deadline.

Авторы фильма планируют озвучить истории двух сторон конфликта. В первой серии Депп расскажет, как он чувствовал себя в браке с патологической лгуньей, которая не остановится не перед чем, чтобы защитить свой имидж. Во второй серии Херд поделится тем, как мужчина мечты начал превращаться в жестокого монстра, подпитываемого наркотиками.

Участие в съемках также приняли юристы обеих сторон и люди, близкие паре. Продюсерами выступают Ник Хорнби, Фрэн Бейкер и Мэтт Рид. Зрителям покажут домашнее видео двух звезд и текстовые показания из суда.

Дата премьеры пока не названа.

Ранее Джонни Депп назвал себя "жертвой культуры отмены".

Фото: Instagram / amberheard