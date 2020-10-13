Universal снимет новую версию фильма "Другие"

За роль в "Других" Николь Кидман получила премию "Сатурн" и была номинирована на "Золотой глобус" и BAFTA.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что компания Universal намерена снять новую версию киноленты "Другие". Об этом сообщает Deadline.

Продюсерами фильма выступят Кристофер Таффин, Рене Таб, Лукас Акоскин. Кроме того, исполнительными продюсерами станут Майкл, Энрике Сересо, Джини Миллер.

Напомним, что оригинальная кинолента "Другие" вышла в широкий прокат в 2001 году. Главную роль в ней исполнила Николь Кидман. Она получила за эту роль премию "Сатурн" и была номинирована на "Золотой глобус" и BAFTA.

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Видео: Киноклипы Хранилище/YT