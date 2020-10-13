Женщину-кошку заметили в компании Пингвина на съемках "Бэтмена"

Ранее кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру "Бэтмена" с 25 июня на 1 октября 2021 года.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что на съемочной площадке нового фильма "Бэтмен" появилась Женщина-кошка. Кадры появились в Twitter на канале DR Movie New.

На фотографиях запечатлен Роберт Паттинсон в образе мрачного Брюс Уэйна. Таким образом, подтверждена информация, что актёр вернулся к съёмкам после карантина из-за положительного теста на COVID-19.

Также на площадке замечен Колин Фаррелл, который играет Пингвина. Кроме того, фанаты предположили, что Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой.

Напомним, что кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру "Бэтмена" с 25 июня на 1 октября 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер "Питера Пэна и Алисы в стране чудес" с Анджелиной Джоли.

Фото и видео: DR Movie New/Twitter