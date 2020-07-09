"Хэллоуин убивает" с 16 октября 2020 года перенесли на 15 октября 2021 года.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что Universal перенесла новые части "Хэллоуина" на год. Об этом сообщают представители студии.

Новые даты премьер получили сразу четыре киноленты. Так, "Хэллоуин убивает" перенесли с 16 октября 2020 года на 15 октября 2021 года, а "Кэндимен" на 16 октября. Фильм "Хэллоуин заканчивается" — 14 октября 2022 года.

Также Universal Pictures анонсировала премьеру фильма "Судная ночь-5", которую намерены показать в кинотеатрах 9 июля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".

Видео:Universal Pictures/YouTube