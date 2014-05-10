Uniper назвал "Газпром" ненадёжным поставщиком: мнение эксперта

Энергоконцерн Uniper из ФРГ назвал "Газпром" ненадежным поставщиком. Соответствующая информация размещена на официальном сайте компании. Свою точку зрения по этому поводу выразил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с телеканалом "360".
Руководитель считает обвинение российской компании надуманным, поскольку сокращение загрузки "Северного потока" связано не с нарушениями со стороны "Газпрома", а с невыполнения компанией Siemens обязательств по обслуживанию агрегатов. Таким образом, Uniper переложил вину с немецкой стороны на российскую. По словам Фролова, в ситуации нужно как следует разобраться.
Есть откровенная политическая глухость нынешнего руководства Германии, которое на полном серьезе считало, что чужую турбину можно распаковать, пощупать и после этого сказать, чтобы забирали.
Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики
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Фото: Pxhere
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