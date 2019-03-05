В Петербурге открылся консультационный центр "Правила Роста"

В нем семьям помогут разобраться в многообразии льгот, предоставляемых им государством.

В Петербурге проживает более полумиллиона семей. Из них почти 35% не знают о положенных от государства льготах, а 58% многодетных семей не слышали о специальных налоговых вычетах. Такие данные приводит общественная организация Правила Роста. Они решили исправить эту проблему и открыли на уникальный для России консультационный центр на Каменноостровском проспекте, 50.

У меня юридическое образование, но даже я не знаю про льготы. Мне кажется, что и само государство и мы, наша общественная организация, должны именно пиарить все те полезные вещи, которые для семей делает наше государство. Ольга Ходаковская, президент общественной организации "Правила Роста"

Помимо юридической консультации в центре можно получить психологическую помощь, например, направленную на укрепление брака. Все услуги предоставляются бесплатно: в индивидуальном порядке по предварительной записи. Например, многодетным семьям подробно расскажут о бесплатных парковках в городе, льготах на общественный транспорт и тридцатипроцентной скидке на ЖКХ.

У меня старшему ребенку почти 18 лет. Он уже не учится в школе, А учится в техникуме. Для меня сегодня было откровением, что я не теряю статус многодетной семьи до 23 лет моего старшего сына, потому что он учится в высшем учебном заведении. Екатерина Андержанова, многодетная мать

Уже в октябре в центре проведут первые лекции на темы детского физического и психологического развития, медицины, образования, инновационных технологий, осознанного родительства, социального бизнеса и другие. Принять участие в этих мероприятиях, как и обратиться за помощью сможет любая семья, проживающая на территории России. В скором времени организация откроет региональные филиалы в других городах страны, сохранив при этом головной офис в Петербурге.

Видео: Piter.TV