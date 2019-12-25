Организация "Ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн" сообщила о выселении из помещения на набережной Фонтанки

Организация не согласна с тем, что лишилась льгот. Между тем с каждым месяцем размер долга за аренду растет.

Санкт-Петербургская Региональная общественная организация "Ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн" сообщила о выселении из помещения на набережной реки Фонтанки, 119А. Председатель Игорь Дембовский считает, что в Смольном под надуманным предлогом подняли стоимость арендной платы и теперь ждут освобождения помещения, предположительно, для собственных нужд.

По словам Дембовского, в 2019-м году Комитет имущественных отношений в одностороннем порядке расторг договор аренды с организацией и снял коэффициент социальной значимости. В связи с этим долг за арендную плату с 364 тыс. рублей возрос до 5 млн. Если раньше за аренду в месяц надо было платить 11-15 тысяч, то теперь — около 180 тысяч. Члены ветеранской организации узнали, что льготы сняли за коммерческую деятельность, которую она вела, а именно — продажу театральных билетов. Сам Дембовский не дал однозначного ответа по поводу продажи, но отметил, что при изначально при проверке факта продажи и сдачи третьим лицам выявлено не было. Помещение предоставляли с начала 2000-х годов.

Организация обратилась за помощьюк Общероссийскому общественному движению "Ветераны России" во главе с Ильдаром Резяповым. Он рассказал Piter.tv подробнее о ситуации. По его словам, члены организации "Ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн" затрачивали собственные средства на ремонт, создания военной экспозиции, комнаты боевой славы. По мнению Резяпова, комитет имущественных отношений (КИО) и комитет по контролю за имуществом (ККИ) должны были выписать предписание по результатам проверки, а не так сразу применять жесткие меры. Кроме того, Дембовский утверждает, что инспекторы, которые проводили проверку, вели себя по-хамски, разговор шел на повышенных тонах, однако никаких доказательств в видео аудио или видеосъемки у него нет.

Данный объект находится на набережной реки Фонтанки и, мы предполагаем, что определенных чиновников могло заинтересовать это помещение — 330 квадратных метров. Почему бы не использовать их в своих личных целях или вести там какой-то бизнес? Но это мы предполагаем со своей стороны, а не утверждаем. Ильдар Резяпов.

На одном из памятных мероприятий Игорь Дембовский лично обращался к губернатору Петербурга с просьбой разобраться в ситуации и тот, с его слов, пообещал провести проверку. При этом за 2 года существенных изменений не произошло. За это время он направил около 80 обращений в различные инстанции. После того, как жалоба была отправлена в организацию "Ветераны России", Дембовскому все же начали поступать звонки, пообещали, что проверку все-таки проведут. Несмотря на долг, ветераны по-прежнему базируются на набережной реки Фонтанки.

Изъятие помещения приведет к развалу ветеранской организации, потере многолетних наработанных связей, материальным убыткам, считают в "Ветеранах России".



Фото: сайт организации "Ветераны России"

В пресс-службе КИО Piter.tv сообщили о том, что на самом деле проверки проводились неоднократно. Во время их были выявлены нарушения условий договора в части использования объекта третьими лицами без правовых оснований. Отмечается, что помещение 1-Н принадлежит городу. Действие договора было прекращено 20-го февраля 2020-го года.

Вопрос о дальнейшем использовании помещения неоднократно рассматривался на совещаниях с представителями РОО ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн. Организации необходимо погасить задолженность по арендной плате, добровольно освободить объект, а также представить в КИО заявление о предоставлении объекта в аренду без торгов с применением льгот по арендной плате с указанием актуальной цели его использования и приложением необходимого комплекта документов. пресс-служба КИО.

Пока организация не освободит объект и не передаст его по акту приема-передачи, ей будет начисляться арендная плата и, соответственно, долг будет расти.

Над текстом работали Сангул Ходжаева и Надежда Сибилева для Piter.tv

Фото: citywalls.ru