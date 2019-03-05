Видео: в Выборге появился "Совет отцов" города и района

Новый совещательный орган, созданный в инициативном порядке жителями города провел свою первую рабочую встречу.

Так называемый "Совет отцов" провел свою первую встречу в здании Совета депутатов Выборга. Новый орган был создан активными мужчинами города и района, воспитывающими детей. На встрече была создана рабочая группа и избран её председатель. "Главным отцом" района стал житель Выборга, отец двоих детей Евгений Трихлеб.

Объединившиеся в совет мужчины планируют совместно улучшать жизнь детей в городе и окружающих его сельских поселениях. Для этого, как стало известно в ходе встречи, отцы планируют заняться мониторингом детских площадок, наблюдать за подготовкой детских лагерей к сменам, а также проводить с детьми занятия, в частности, посвященные патриотическому воспитанию. Именно в этом жизненном ориентире, по мнению совета, современные дети нуждаются особенно остро.

Мы приглашаем активных, инициативных, ответственных отцов, для которых не безразлично будущее наших детей. Мы нацелены объединить наши усилия и призываем мужскую половину Выборгского района не оставаться в стороне, а присоединиться к отцовскому движению, стать примером для наших детей, внести свой вклад в формирование здоровой нации. - Евгений Трихлеб, избранный председатель "Совета отцов" Выборгского района

Уже после первой встречи было решено начать деятельность новой организации с создания сайта. На нем желающие активные мужчины смогут подать заявку на вступление в совет, а также обсудить работу и предложить свои идеи для совместных дел.

Видео: Piter.TV