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Видео: в Выборге появился "Совет отцов" города и района

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Новый совещательный орган, созданный в инициативном порядке жителями города провел свою первую рабочую встречу.

Так называемый "Совет отцов" провел свою первую встречу в здании Совета депутатов Выборга. Новый орган был создан активными мужчинами города и района, воспитывающими детей. На встрече была создана рабочая группа и избран  её председатель. "Главным отцом" района стал житель Выборга, отец двоих детей Евгений Трихлеб.

Объединившиеся в совет мужчины планируют совместно улучшать жизнь детей в городе и окружающих его сельских поселениях. Для этого, как стало известно в ходе встречи, отцы планируют заняться мониторингом детских площадок, наблюдать за подготовкой детских лагерей к сменам, а также проводить с детьми занятия, в частности, посвященные патриотическому воспитанию. Именно в этом жизненном ориентире, по мнению совета, современные дети нуждаются особенно остро.

Мы приглашаем активных, инициативных, ответственных отцов, для которых не безразлично будущее наших детей. Мы нацелены объединить наши усилия и призываем мужскую половину Выборгского района не оставаться в стороне, а присоединиться к отцовскому движению, стать примером для наших детей, внести свой вклад в формирование здоровой нации.

- Евгений Трихлеб, избранный председатель "Совета отцов" Выборгского района

Уже после первой встречи было решено начать деятельность новой организации с создания сайта. На нем желающие активные мужчины смогут подать заявку на вступление в совет, а также обсудить работу и предложить свои идеи для совместных дел.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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