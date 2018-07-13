Уникальный бутик платков открыли в Петербурге

Radical Chic представил жителям города новую коллекцию, в которую вошли платки, одежда, аксессуары и элементы интерьера.

В Петербурге состоялось открытие нового флагманского магазина российского бренда Radical Chic. Основательница марки Александра Калошина, управляющая единственной в стране фабрикой по печати на натуральных тканях, присутствовала на открытии. В своей речи она подчеркнула значимость российских художников в глобальной модной индустрии и создании актуальных трендов, пишет spb.aif.ru.

Radical Chic представил жителям города новую коллекцию, в которую вошли платки, одежда, аксессуары и элементы интерьера. Компания акцентирует внимание на том, что каждый предмет создается с высокой тщательностью: на изготовление одного платка может потребоваться до шести месяцев, и над каждым изделием трудится команда не менее чем из четырёх художников.

Бренд также активно сотрудничает с известными музеями и культурными учреждениями России, включая Третьяковскую галерею и музей Фаберже. Некоторая продукция Radical Chic была добавлена в экспозиции государственных музеев, что подчеркивает ее художественную ценность.

Несмотря на приверженность традициям, дизайнеры осмеливаются экспериментировать с современными темами, смешивая классические узоры с актуальными трендами, такими как анималистические мотивы и экзотические цветы.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)