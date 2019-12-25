Смольный удвоит объем поддержки пошива одежды в 2025 году

Программа "Сертификат на пошив" предлагает дизайнерам купон, позволяющий компенсировать до 80% общей стоимости заказов на пошив одежды у местных производителей.

Участники проекта "Петербургский дизайн" за месяц заключили контракты на общую сумму свыше половины бюджета новой меры поддержки "Сертификат на пошив". Эта программа предоставляет дизайнерам компенсацию до 80% затрат на заказы у местных швейных производств. Эксперты отмечают высокий спрос на субсидию, но считают выделенное финансирование недостаточным.

Директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге (центр "Мой бизнес") Валерий Береснев сообщил, что общий объем заказов предпринимателей у городских швейных предприятий по новой программе составил около 6 миллионов рублей. Из них 4,5 миллиона были получены в виде сертификатов, а остальные 1,5 миллиона — это собственные средства дизайнеров.

На третий сезон проекта "Санкт-Петербургский дизайн" было выделено 8,75 миллиона рублей на сертификаты. Планируется, что к концу года эта сумма достигнет 10 миллионов рублей, а количество сертификатов составит 25 штук. В следующем году ожидается увеличение финансирования программы до 20 миллионов рублей. Программа "Сертификат на пошив" предлагает дизайнерам купон, позволяющий компенсировать до 80% общей стоимости заказов на пошив одежды у местных производителей. Максимальная сумма одного сертификата составляет 350 тысяч рублей, но дизайнеры могут подавать несколько заявок одновременно.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик подчеркнул, что на текущий момент повышение суммы сертификата не планируется. Он также добавил, что финансирование третьего этапа проекта составило 154 миллиона рублей, что вдвое больше, чем на предыдущем этапе.

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Фото: ВКонтакте / Петербургский дизайн