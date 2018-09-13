На перекрестках Суворовского проспекта установят "умные" светофоры

Первые светофоры появятся уже в этом году.

На нерегулируемых перекрестках Суворовского проспекта установят "умные" светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Петербурга планируют создать комфортные условия для пешеходов, а также обеспечить приоритет движения общественного транспорта. Светофоры оснастят датчиками и антеннами, которые смогут считывать движение транспорта, а также контролировать точность его расписания при подъезде к остановке.

Уже в ноябре этого года первые светофоры появятся на участке Суворовского проспекта от Невского проспекта до Заячьего переулка. Остальные светофоры появятся в следующем году. Они расположатся на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.

Ранее Piter.TV выявил самые загруженные дорожные локации города и расспросил комитет по транспорту, как с этим быть.

Фото: пресс-служба Смольного