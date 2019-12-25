Умершими от коронавируса признали трех пенсионеров и 48-летнюю женщину

Каждый страдал от хронических заболеваний.

Стало известно, кто стал четырьмя новыми жертвами коронавируса, выявленными за сутки. По информации городского комздрава, комиссия по анализу летальных исходов подтвердила, что от COVID-19 умерли три пенсионера и женщина 48 лет.

Известно, что 71-летняя женщина и 67-летний мужчина ушли из жизни в Боткинской больнице, 76-летний мужчина умер в Городской многопрофильной больнице № 2, а женщина 48 лет – в Госпитале для ветеранов войн. Отмечается, что каждый из пациентов страдал хроническими заболеваниями, среди которых выявили обструктивную болезнь легких, гипертоническую болезнь. К смерти всех четверых привела двусторонняя пневмония, развившаяся после заражения коронавирусом.

За день в Петербурге выявили 306 новых случаев коронавируса.

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