В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге за сутки коронавирус унес жизни четырех зараженных. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.
С начала пандемии в петербурге от COVID-19 скончались 44 пациента. Выздоровели 1552 человека. Согласно общей статистике, в России за прошедшие сутки от заболевания умерло 8 человек.
На сегодняшний день в России выявили уже 177 160 случаев коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 306 новых случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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