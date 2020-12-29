Умерший в аптеке Приморского района петербуржец болел COVID-19

Он пришел покупать лекарства, которые назначают при коронавирусе.

У мужчины, скончавшегося в начале 2021-го года в аптеке в Приморском районе, был диагностирован коронавирус. Но причиной смерти стал инфаркт, сообщила "Фонтанка.ру".

О трагедии в аптеке на Коломяжском проспекте стало известно 4-го января. Мужчине старше 50 лет стало плохо в помещении. Со слов заведующей, показал рецепт, который необходим для продажи лекарств при коронавирусе, после чего сел на корточки и начал задыхаться. Затем гражданин упал на спину, спасти его не удалось.

Фото: Piter.TV